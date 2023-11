UFFICIALE - Gabri Veiga, furia tifosi Celta Vigo: 5 rate e 10 mln meno della clausola, le cifre

Ultime news calciomercato - Gabri Veiga è stato molto vicino al Napoli, prima che arrivassero gli arabi e concretizzassero il trasferimento in Arabia Saudita, precisamente all'Al-Ahli. Un trasferimento che nelle ultime ore ha fatto infuriare i tifosi del Celta Vigo.

Perché il club spagnolo ha comunicato ufficialmente le cifre del trasferimento in Arabia di Gabri Veiga: all'Al-Ahli è stato ceduto infatti per soli 30,6 milioni di euro, quasi 10 milioni in meno rispetto alla clausola da 40 milioni che era presente nel contratto.

Inoltre, il pagamento al Celta Vigo è stato anche dilazionato: il club di Saudi League lo pagherà in cinque rate da poco più di 6 milioni di euro. "Una vergogna", scrivono i tifosi spagnoli via social.