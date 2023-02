Calciomercato - Rinnovo contrattuale per Kevin Trapp, portiere classe 90 dell’Eintracht Francoforte che sfiderà il Napoli in Champions League questo febbraio.

Calciomercato, Trapp rinnova con l'Eintracht

In maglia biancorossa dal 2018, l’estremo difensore è stato cercato con insistenza dal Manchester United in questa sessione di mercato ma nulla da fare per i Red Devils: oltre al mancato trasferimento, per l’atleta è arrivato anche il prolungamento contrattuale fino al 2026.