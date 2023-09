UFFICIALE - Dal Napoli alla C: Marfella firma con la Casertana | FOTO

Calciomercato Napoli - Non si ferma il mercato della Casertana, che dopo essere stata ripescata in Serie C continua il suo lavoro di allestimento di una rosa competitiva e pesca in casa SSC Napoli. O meglio, fra i calciatori svincolati dal club azzurro. Perché Davide Marfella, portiere attualmente svincolato ma che vanta il titolo di campione d'Italia in carica con gli azzurri, è il nuovo rinforzo della Casertana.

Davide Marfella alla Casertana

Lo annuncia il club campano con un tweet: "...E C'E' ANCHE MARFELLA! Alla ripresa si è unito al gruppo anche il portiere Davide Marfella, lo scorso anno laureatosi campione d'Italia con il Napoli".

Ecco il tweet: