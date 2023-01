UFFICIALE - Contratto da professionista, il 2004 Marchisano firma con la SSC Napoli

Calciomercato Napoli - L'abbiamo visto già nelle amichevoli invernali in prima squadra, pilastro della Primavera: Marchisano entra nei professionisti.

Matteo Marchisano ha infatti ufficialmente firmato il suo primo contratto da professionista con l’S.S.C. Napoli. Il calciatore classe 2004 inizierà la sua esperienza calcistica da professionista nella società del presidente Aurelio De Laurentiis.

Nei minuti finali di Napoli-Villarreal, l'allenatore Luciano Spalletti ha concesso qualche minuto di gioco al giovane Matteo Marchisano, centrocampista del Napoli Primavera aggregato alla prima squadra durante il ritiro invernale in Turchia.E in quell'occasione, Daniele 'Decibel' Bellini, speaker dello stadio Maradona, ha commentato così il suo esordio al Maradona: "Rivedere quel numero 28 mi ha emozionato. In bocca al lupo ragazzo, Paolo sicuro tiferà per te".