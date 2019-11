UFFICIALE - Andrea Dossena è il nuovo allenatore del Crema, l'ex azzurro comincia dalla Serie D

Andrea Dossena è il nuovo mister dell’AC Crema 1908. La società nerobianca ha ufficializzato la decisione di affidare la guida della prima squadra, impegnata nel Girone D del campionato di Serie D, ad un professionista che vanta un curriculum eccezionale sul piano sportivo e calcistico.

Andrea Dossena, 38enne lodigiano, ha giocato in qualità di difensore e centrocampista nell’Hellas Verona, nell’Udinese, nel Napoli e nel Liverpool. Ha militato in altre squadre di rilievo nella massima serie inglese e italiana. A 26 anni è stato convocato in nazionale dal commissario tecnico Roberto Donadoni per l’amichevole contro il Sudafrica. Ha fatto parte della delegazione azzurra in dieci occasioni.

«Ringrazio il Crema per l’importante opportunità che mi ha dato – ha detto il nuovo mister – e cercherò di ripagare la fiducia con impegno e dedizione. Abbiamo un’ottima squadra che sta ottenendo risultati al di sotto delle proprie potenzialità ma ci sono tutti gli elementi tecnici e caratteriali per dare una svolta. La rosa può contare su individualità di indubbio valore. Ho assistito alle ultime partite e ho avuto modo di visionare alcune sedute di allenamento. Credo molto in questo progetto e voglio dare il mio contributo perché il gruppo possa rispondere al più presto alle aspettative della società e dei tifosi».

«L’ingaggio di Andrea Dossena – commenta il direttore generale nerobianco Giulio Rossi – rappresenta un segnale di rinnovato vigore all’interno di una stagione che al momento non sta rispettando i pronostici e le tappe del nostro programma. Ma ora c’è la possibilità di tornare a percorrere un cammino produttivo e capace di fornire prospettive. Abbiamo fame di risultati».

Andrea Dossena assumerà la guida del gruppo già in settimana in vista della sfida casalinga di domenica contro il Fiorenzuola, secondo in classifica, a soli 5 punti dalla capolista Mantova. La società ringrazia vivamente Luca Moggi per l’operato svolto alla guida della prima squadra. Tornerà a rivestire il ruolo di preparatore atletico e vice allenatore.