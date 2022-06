Udinese, Silvestri: "Deulofeu al Napoli? Sarei molto felice per lui, gli manderò un messaggio"

Calciomercato Napoli - Marco Silvestri, portiere dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia sul futuro di Gerard Deulofeu. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Ecco le parole di Silvestri:

"Deulofeu al Napoli? Non ho parlato direttamente con Gerard, ma dovesse andarci sarei molto felice per lui. Andrebbe in una squadra importante che lotta per traguardi altissimi. Dovesse andare al Napoli, gli manderò sicuramente un messaggio di in bocca al lupo. Mi piacerebbe moltissimo vederlo in azzurro".