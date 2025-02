Udinese, il responsabile scouting: "Solet al Napoli? È più forte di Koulibaly, vi dico tutto. Su Lucca vice Lukaku..."

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto Il Responsabile Scouting dell’Udinese Andrea Carnevale. Di seguito le sue parole:

«Io ho vinto due scudetti e la Coppa UEFA con il Napoli che per noi è stato come vincere una Champions League. Pur di giocare con Maradona mi sarei messo pure in porta. Quando me ne andai dal Napoli, io non avevo nessuna voglia. Oltre all’interesse della Roma, c’era anche la Juventus su di me. Sono sempre stato legato al Napoli e se andavo alla Juventus mi ammazzavano. Siccome ho giocato in nazionale con Dino Zoff, lui mi voleva alla Juventus a tutti costi e a Napoli ho avuto una serie di discussioni. Il buon Ferlaino, che ringrazio ancora oggi, è andato da Bianchi e gli ha detto “Questo ragazzo mettilo dove ti pare, ma non farlo andare via”, Bianchi mi mise a fare il terzino e sono stato pure fortunato.

Solet è più forte di Koulibaly che avevo visto nell’under 21 di allora. Potenzialmente e fisicamente questo ragazzo è più forte. Solet già l'avevo segnalato anni fa quando giocava al Lione.Solet ha fatto delle cose su Anguissa nel match contro il Napoli che il camerunense sembrava piccolino. Anche ieri Solet ha giocato in un modo che ti fa capire che ha una grande fermezza difensiva. Fa paura anche a me

Lucca è cresciuta tantissimo. Io sono il primo che dice che si devono fare supplementi e me lo disse pure Spalletti. Vice Lukaku? Hanno caratteristiche diverse. Davis somiglia a Lukaku. Lo abbiamo appreso proprio perchè aveva delle caratteristiche simili a quelle di Lukaku che se il belga è più prestante fisicamente. Infortunio? Questa settimana ha avuto la febbre ma dovrebbe rientrare al più presto.

Meret somiglia molto ad Handanovic. A tutti gli effetti può essere un secondo Handanovic. Scuffet si è un po’ attardato poiché dopo l'esordio in Serie A, si è un po’ perso. È andato in Romania e quando è tornato ha giocato un paio di stagioni positive al Cagliari . La nostra scuola dei portieri ha una grande struttura con dei buoni preparatori atletici e buoni portieri . Tra qualche anno usciranno molti giovani. Il Napoli ha un po’ arretrato dal punto di vista delle prestazioni nell’ultimo mese. Contro la Roma poteva fare qualcosa in più poiché si è abbassato negli ultimi 5-10 minuti della partita..

Conte è il numero uno ed è mio amico. L’ho sempre lodato perché ha una personalità e un carisma unico. Il campionato che sta facendo rispetto alla rosa che ha l’Inter è straordinario. Solet al Napoli? È pronto per una Top. Lucca, Bijol e Solet sono stati richiesti a Gennaio, ci sarà la fila a Giugno. Lucca diventerà un giocatore della nazionale e lo rivedo in me in certi gesti in campo. Lui ha una qualità in più di me: il tiro da fuori»