Udinese, il capo-scout: "Milik? Se il Napoli vuole regalarcelo lo prendiamo volentieri! De Paul pronto per una big come gli azzurri"

Calciomercato Napoli - Andrea Carnevale, capo dell'area scouting dell'Udinese, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino.

Udinese che a Napoli arriverà per fare risultato?

«Proveremo a fare il meglio, come con la Lazio. Certo, il Napoli non regalerà nulla, però mi auguro che siano un po’ con la testa al Barcellona. Insomma, loro ora devono concentrarsi solo sulla Champions League»

Quale scintilla è mancata tra Milik e Napoli?

«Non lo so, ma io l’ho sempre difeso. In una squadra che vuole vincere, uno come lui ci sta alla grande. Ma se Gattuso e la società hanno fatto altre valutazioni, è giusto che vada via. Il suo prezzo è alto, ma se il Napoli vuole regalarlo all’Udinese lo prendo volentieri (ride, ndr)»