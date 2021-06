Udinese, Carnevale: "Ritrovare un altro De Paul sarà difficile! Atletico Madrid? Il presidente non mi dice nulla"

Calciomercato Napoli - Andrea Carnevale, dirigente dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Ritrovare un altro De Paul è veramente difficile. A pensare che lo abbiamo pagato 3 mln e adesso potrebbe andare via a cifre molto importanti. Se dovesse andare all'Atletico e giocare la Champions non posso fare altro che augurargli il meglio per tutto quello di buono che ha fatto all'Udinese in 4 anni dove è cresciuto tantissimo. Vi assicuro che non so dove andrà perchè il presidente non mi informa di nulla sulla questione".