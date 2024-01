Udinese, Balzaretti: "Samardzic, ecco la verità su Napoli e Juve! Nehuen non si vende"

Il direttore sportivo dell'Udinese, Federico Balzaretti, è ospite di Speciale Calciomercato su Sky Sport. Il ds ha risposto alle domande dei giornalisti di Sky in merito alle trattative per Samardzic e Nehuen Perez.

Calciomercato: queste le dichiarazioni di Balzaretti a Sky su Samardzic, che piace tantissimo al Napoli ma anche alla Juventus: "È molto più semplice di quello che si dice in giro. Samardzic ha grandissimi estimatori sia in Italia sia all’estero. Ci sono stati contatti col Napoli, i due presidenti hanno parlato ma non siamo vicini alla chiusura della trattativa. Lazar ragazzo molto serio. Juve? Non in maniera ufficiale ma sappiamo che è stimato, non solo in Italia anche in Premier League".

"Noi abbiamo un rapporto molto buono con l'entourage di Samardzic e con il ragazzo, lui è concentrato, è abituato alle voci di mercato, ha fatto un allenamento davvero importante anche oggi. È un ragazzo estremamente serio, focalizzato sul nostro obiettivo, sa che il futuro dipende dal presente, dalle sue prestazioni, dalla quotidianità. Sa dove deve migliorare, sa qual è il suo potenziale e tutti lo riconoscono. Non c'è una chiusura imminente in programma".

Su Nehuen Perez, difensore che piace al Napoli, Balzaretti ha dichiarato: "Il Napoli ha chiesto informazioni per Nehuen Perez ma non è in vendita. Vogliamo tenerlo perché per noi è molto importante, visto anche l'infortunio di Bijol".