Tv Play - Barak-Napoli, brusca frenata: la richiesta della Fiorentina rallenta l'affare

Calciomercato SSC Napoli, arriva un'importante aggiornamento sulla trattativa per Antonin Barak con la Fiorentina da TvPlay.

Come raccontato dal collega Ciro Troise, infatti, c'è una frenata nella trattativa fra Napoli e Fiorentina nell'affare Barak:

"La trattativa tra Napoli e Fiorentina per Barak ha subito un brusco rallentamento. La Viola lo cederebbe solo in prestito con obbligo di riscatto fissato a 9 milioni di euro senza alcuna condizione come la qualificazione alla prossima Champions League".