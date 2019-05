TV Luna - Grande interesse per Ilicic ma occhio all'età, valutazioni sulla funzionalità di De Rossi in questo Napoli

Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Per Ilicic c'è un grande interesse. La valutazione è più ampia per un motivo molto semplice: il Napoli ha sempre un occhio particolare per calciatori di più di 30 anni. Non è detto però che quest'anno non possa essere cambiata questa traiettoria. De Rossi? Si valuta quanto utile e funzionale potrebbe essere una personalità così forte, dal momento che è un calciatore che ha fatto la storia, nello spogliatoio del Napoli".