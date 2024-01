Calciomercato Napoli - Altri nomi per il centrocampo del Napoli? Ce ne sarebbero tre, ne parla Tuttosport.

Sono Antonin Barak della Fiorentina, Sasa Lukic del Fulham e Adrian Tameze del Torino:

“Il centrocampista ceco spinge per la cessione, visto il poco minutaggio, e il Napoli insiste con il club viola che lo lascerebbe partire in prestito, ma solo con obbligo di riscatto. Tameze, invece, piace molto a Mazzarri, ma non ci sono ancora contatti concreti”