Tuttosport - Torino, Juric chiama Belotti: si riapre il rinnovo!

Serie A - Quale sarà il futuro di Andrea Belotti? L'attaccante del Torino ha ancora un anno di contratto e le pretendenti non mancano. La Roma si è mossa offrendo 15 milioni più 3 di bonus, Cairo ha risposto chiedendone almeno il doppio. Intanto, come riporta Tuttosport, emerge un retroscena: Ivan Juric, nuovo tecnico del Torino, ha telefonato al Gallo. I due hanno avuto una chiacchierata serena, Juric gli ha espresso lodi e formulato auguri per il suo cammino nell'Europeo. Belotti ha reagito con gentilezza, ricambiando e mostrando di aver gradito. Juric vorrà toccare con mano la voglia del Gallo, che tornerà a disposizione dei granata a fine luglio, al termine dell'Europeo e dopo un po' di meritate vacanze.