Tuttosport - Tierney è l'esterno sinistro più gradito ad Ancelotti, ma il Napoli ha messo un altro terzino in cima alla lista

Sistemata la difesa con Manolas e la corsia destra con Di Lorenzo, la fascia sinistra del Napoli è work in progress come racconta l’edizione odierna di Tuttosport:

“Mario Rui non ha nascosto il desiderio di cambiare squadra e potrebbe essere ceduto al Torino, che lo ha espressamente richiesto. Per raccogliere l’eredità del portoghese, il Napoli ha messo al primo posto il 23enne belga dell’Atalanta, Timothy Castagne, poi Fares della Spal e soprattutto Kieran Tierney del Celtic, il più gradito ad Ancelotti. Il Napoli deve prima vendere per proseguire il mercato e Giuntoli sta per completare un doppio trasferimento al Parma. Si tratta di Sepe e Grassi, il club incasserà circa 10 milioni”