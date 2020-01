Tuttosport - Spunta il Tottenham su Hysaj oltre a Roma e Juve, il Napoli lo ritiene incedibile

Difesa con calciatori contati in rosa, il Napoli deve assolutamente recuperare gli infortunati. Manca un sostituto di Mario Rui che possa far rifiatare il terzino portoghese. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport.

Congelato, al momento, ogni discorso per quanto riguarda il terzino sinistro. Senza l’uscita di Ghoulam, ancora ai box, il Napoli non intende inserire altri giocatori. Una decisione che potrebbe trattenere Hysaj, seguito da Roma, Tottenham e Juve, sino a fine stagione. Sono sul taccuino di Giuntoli i nomi di Ricardo Rodriguez, in uscita dal Milan, e di Leonardo Koutris, talento dell’Olympiacos, ma al momento la decisione è rinviata alle ultime settimane del mercato di gennaio.