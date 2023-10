Tuttosport - Sorpresa Napoli! Se resta Garcia, arriva un nuovo DS: Massara, Petrachi o Tare

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola di Tuttosport a sorpresa parla addirittura di un possibile cambio non solo per Rudi Garcia ma anche per il ruolo di DS, attualmente occupato da Mauro Meluso.

Nuovo DS Napoli: indiscrezione Tuttosport

E nell'edizione odierna spunta un articolo di Raffaele Auriemma che scrive:

"Ora la prospettiva è cambiata e il presidente del Napoli sta valutando se prendere un traghettatore, un trainer al quale consegnare per intero il gruppo squadra oppure se continuare con Garcia, ma affiancandogli un direttore di personalità. Se poi De Laurentiis non volesse rischiare scompensi nell’assetto tecnico (entrambi gli allenatori sono abituati alla difesa a tre), potrebbe decidere di affidare Garcia e lo spogliatoio a un ds di provata esperienza e capacità. Gianluca Petrachi, Frederic Massara e Igli Tare sono senza squadra e con un curriculum di tutto rispetto. In un senso oppure nell’altro, la svolta non si farà attendere. Oggi è prevista la ripresa degli allenamenti e Garcia è atteso al suo posto, di ritorno da Nizza dove ha trascorso due giorni con la compagna e la figlia neonata. Se resta Garcia, arriva un nuovo ds: Petrachi, Tare oppure Massara".