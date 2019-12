Tuttosport - Scambio Politano-Ghoulam, l'Inter propone l'idea al Napoli: Llorente non è più una priorità

Calciomercato Napoli - Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport, l'Inter starebbe pensando ad uno scambio con il Napoli con Politano in azzurro e Faouzi Ghoulam alla corte di Antonio Conte. Ecco cosa scrive il quotidiano.

"Come esterno mancino - ruolo chiave nel 3-5-2 contiano - l’allenatore vuole un laterale di spinta, non a caso in cima ai suoi pensieri c’era Marcos Alonso, per cui però il Chelsea ha sparato altissimo (discorso simile per Emerson Palmieri, compagno dello spagnolo a Stamford Bridge). Motivo per cui Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno iniziato a valutare le possibili alternative e tra queste ha preso quota l’idea di imbastire con il Napoli uno scambio tra Matteo Politano (che interessa a Gattuso) e Faouzi Ghoulam che ha chiesto la cessione. L’idea di monetizzare dall’addio dell’esterno (all’Atalanta per Kulusevski oppure alla Fiorentina per una prelazione su Castrovilli) verrebbe abbandonata volentieri se dovesse arrivare un giocatore strategico per il progetto come il franco-algerino, a differenza di Llorente che - a oggi - non è una priorità. Jorge Mendes, manager di Ghoulam, sta valutando le opzioni per il suo assistito dopo il sondaggio fallito da parte dell’Olympique Marsiglia («Abbiamo chiesto informazioni, ma la trattativa non è proseguita», le parole di André Villas-Boas) e ad Appiano può trovare un portone spalancato, considerato che Conte già lo voleva con sé al Chelsea".