Tuttosport - Roma su Mertens, una mossa conferma che De Laurentiis dà l’attaccante belga per perso

Calciomercato Napoli - Per l'estate, quando sarà più chiaro anche il margine operativo con la nuova proprietà, la Roma punta ad alzare l'asticella. L'obiettivo del direttore sportivo Gianluca Petrachi è Dries Mertens, ritenuto da Fonseca il profilo ideale per completare l'attacco. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport.

"Libero il prossimo 30 giugno, il Napoli ha sospeso la trattativa per il rinnovo rinviandola a metà febbraio. Anche se, l’acquisto annunciato di Andrea Petagna (con trasferimento, però, a fine stagione) conferma che De Laurentiis dà l’attaccante belga per perso. La Roma offre un triennale da 4 milioni netti, bonus d’entrata di 5 e premio alla firma per il manager di 3. Operazione da circa 30 milioni. Il vero ostacolo è il sì del belga. Che, legatissimo al Napoli, preferirebbe andare all’estero. Il Chelsea ci sta provando: se il Napoli resiste, la Roma è in prima fila a giugno. Anche prima dell'Inter. in uscita"