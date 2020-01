Tuttosport - Ricardo Rodriguez-Napoli, nessuna offerta ufficiale al Milan: in pole c'è il Psv

Napoli calcio ultimissime - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul futuro di Ricardo Rodriguez: "E di offerte non ne sono arrivate a Casa Milan nemmeno per Ricardo Rodriguez. Per il momento il Napoli non si è fatto ancora vivo. Ma a Rino Gattuso piace il giocatore, gli piacerebbe allenarlo ancora. Ma attenzione al Psv Eindhoven. Gli olandesi sarebbero pronti a chiudere l’affare in pochi giorni. Trattativa da una decina di milioni circa con il giocatore che potrebbe tornare a giocare con continuità. Ma Rodriguez prima di dire di sì vorrebbe prendersi qualche giorno di riflessione, aspettare ancora Gattuso".