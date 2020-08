Tuttosport - Può saltare l'affare Milik alla Juve con l'arrivo di Pirlo: la nuova strategia del Napoli per cedere Arek, spunta una data

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Quella di ieri sera è stata l’ultima partita di Callejon dopo 7 anni di Napoli e pure per Milik sta per essere pronunciata la parola fine. L’attaccante polacco ha da tempo trovato un accordo con la Juventus, ma ora nel clan bianconero faranno una riflessione: con l’arrivo di Pirlo ci sarà ancora il gradimento per un calciatore che era stato scelto dall’ormai ex Sarri? Il Napoli non va di fretta ed aspetta sviluppi sull’argomento, se poi verso la fine di settembre ancora non si sarà prodotto il passaggio di Milik ad un altro club italiano, allora ci si lancerà sul mercato estero, magari con qualche scambio alla pari".