Tuttosport - Petagna sotto esame, se non s'adatta potrebbe finire in uno scambio con Lasagna dell'Udinese

Oggi potrebbe essere il gran giorno di Andrea Petagna, nuovo attaccante del Napoli, come racconta Tuttosport:

"Ieri lo staff del professor Mirone gli ha praticato i tamponi di controllo, per ottenere la conferma che è definitivamente guarito dal contagio da Covid. Se riceverà il responso negativo, potrà spostarsi a Castelvolturno per il suo primo allenamento da calciatore del Napoli. Gattuso lo vedrà all’opera per capire la sua adattabilità: se risultasse complicata, non è escluso che possa essere inserito in qualche trattativa. Quella più plausibile è con l’Udinese, in uno scambio con Lasagna che da sempre è un pupillo del ds Giuntoli"