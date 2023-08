Calciomercato Napoli - Come racconta l’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli ha tolto (almeno per ora) dal mercato il giovane centrocampista Gianluca Gaetano, cercato da Frosinone, Empoli e Verona, mentre vanno registrati passi avanti per i rinnovi di Piotr Zielinski, fino al 2026, e Khvicha Kvaratskhelia fino al 2028.