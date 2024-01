Tuttosport - Ostigard obiettivo del Genoa dopo Dragusin, la posizione del Napoli

Ultime notizie Napoli - All’ultima curva è il Tottenham a spuntarla nella corsa a Radu Dragusin, battendo la concorrenza di Bayern Monaco, Napoli e Milan. Ma tra Genoa e Napoli potrebbe esserci altro, come racconta Tuttosport.

Il Grifone deve rintracciare sul mercato l’erede di Dragusin:

“il preferito di Gilardino resta Ostigard, ma appare difficile che il Napoli lo dia in prestito ai liguri dopo il mancato accordo per Dragusin. Tanto che pure il terzino destro Zanoli (promesso sposo dei rossoblù) appare destinato a finire altrove. E così il Grifone sta dirottando le proprie attenzioni su Lagerbielke (Celtic), sul quale è in pressing anche il Lecce”