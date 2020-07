Tuttosport - Osimhen-Napoli, entro la settimana prossima la verità: l'agente continua a flirtare con club di Premier

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Il Napoli non ha ancora mollato l’attaccante nigeriano, nonostante il cambio di procuratore abbia confuso le acque. È aumentata la concorrenza e oltre al Napoli, sul calciatore ci sono Liverpool e Manchester United. Ma il club azzurro è forte dell’accordo raggiunto con il Lille, società che detiene il cartellino di Osimhen. Ha offerto una cifra tra i 60 e gli 80 milioni e c’è la convinzione che le due società inglesi non potranno equiparare l’offerta trattandosi di un calciatore che, almeno inizialmente, in Premier non ricoprirebbe un ruolo da titolare. E’ sull’ingaggio che invece il Napoli non può competere con le concorrenti: il club azzurro ha offerto al nigeriano 5 milioni lordi (per 5 anni) e difficilmente si spingerà oltre. La partita è ancora aperta e D’Avila prende tempo, vuole aspettare che finisca la Premier (domenica si disputerà l’ultima giornata) così da andare a sollecitare le inglesi. La schiarita definitiva si avrà la settimana prossima, quando l’attaccante nigeriano dovrà scegliere e intanto il Napoli aspetta".