Calciomercato SSC Napoli - Novità brevi di mercato dall'edizione odierna di Tuttosport, perchè tra la Lazio ed il Napoli vi sarebbe un duello per il centrocampista classe 2003 Jacopo Fazzini, in forza all'Empoli. E lo stesso Napoli sarebbe pronto a blindare il portiere Alex Meret con un rinnovo contrattuale fino al 2027.