Tuttosport - Milik-Juve, un agente vicino a Sarri trova il compromesso tra bianconeri ed il Napoli: i dettagli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Stando a quanto filtra dalla Polonia, per provare a trovare un compromesso tra Juventus e Napoli si starebbe mettendo in azione anche Fali Ramadani, già protagonista del trasferimento di Maurizio Sarri dal Napoli al Chelsea e da Londra a Torino. Ramadani, oltre a essere l’agente di Pjanic, rappresenta anche Koulibaly e può vantare un buon feeling con il club azzurro. Ottimi sono i rapporti anche tra Paratici e Guido Fienga, amministratore delegato della Roma. E già da qualche settimana i due dirigenti stanno parlando di Edin Dzeko. Il 34enne bosniaco, nel mirino anche dell’Inter, potrebbe lasciare i giallorossi e rappresenta un’opzione di classe ed esperienza per i bianconeri. Nuovi contatti anche per il 29enne Alexandre Lacazette, per il quale tuttavia l’Arsenal non ha intenzione di fare sconti. Ma si sta parlando anche di lui".