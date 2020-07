Tuttosport - Milik ha in testa soltanto la Juve: rifiutate tutte le altre offerte

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Milik ha detto no al prolungamento col Napoli e anche negli ultimi giorni ha risposto con un gentile “no, grazie” a tutti i corteggiatori (Tottenham, Atletico, Roma...). Milik ha in testa solo la Juventus e ha intenzione di resistere fino alla fine. Probabilmente non potrà attendere fino al 2021, quando sarebbe libero a parametro. Certamente fino a settembre inoltrato nella speranza che il Napoli riesca a trovare un compromesso con i campioni d’Italia. Impresa a cui stanno lavorando diversi intermediari, tra cui Fali Ramadani, in ottimi rapporti con Juventus e Napoli. Aurelio De Laurentiis ha capito la situazione ed è già oltre il 26enne polacco. Il futuro è Osimhen e l’arrivo del nigeriano libererà definitivamente Milik. Il problema resta l’accordo con i bianconeri, che non hanno intenzione di raggiungere quota 40 milioni in contanti. Lo scambio con Federico Bernardeschi resta l’opzione più probabile, ma sul tavolo restano anche le opzioni Rugani, Romero (in prestito al Genoa) e Luca Pellegrini (in prestito al Cagliari)".