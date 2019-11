Tuttosport - Mertens lascerà Napoli a fine stagione, il belga potrebbe completare l'attacco dell'Inter: i dettagli

Il 2020 si avvicina e con l’inizio del nuovo anno comincerà il count-down che porterà al 30 giugno, una data che gli operatori di mercato segnano da sempre col circoletto rosso. Il 30 giugno, infatti, è la data in cui terminano i contratti, ma raramente un giocatore in scadenza arriva a quella data senza conoscere la propria destinazione futura. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport, tirando in ballo Napoli ed Inter.

“De Vrij e Asamoah sono arrivati nell’estate 2018, Godin in quella 2019. Marotta e Ausilio in queste ultime annate sono stati abili cacciatori di parametri zero: il 32enne belga Jan Vertonghen del Tottenham. due terzini del PSG come il belga Thomas Meunier (28 anni) ed il francese Layvin Kurzawa (27), il danese del Tottenham Christian Eriksen e il belga del Napoli Dries Mertens. Mertens lascerà Napoli a fine stagione. A maggio il belga compirà 33 anni, non pochi, ma potrebbe essere un innesto intelligente per completare il reparto offensivo dell’Inter, soprattutto se la società dovesse decidere di non sedersi al tavolo per trattare col Manchester United l’acquisto di Alexis Sanchez”