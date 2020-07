Tuttosport - Malcuit può finire sul mercato! Potrebbe essere contropartita tecnica, ad esempio per Under

Calciomercato Napoli - In Italia funziona che la rosa dei calciatori delle squadre di Serie A deve essere al massimo di 25 elementi, di cui 17 provenienti da tutte le federazioni, 4 cresciuti nel vivaio ed altri 4 in un vivaio di A. Una struttura rigorosa che anche nel Napoli ci sono state esclusioni eccellenti Ne parla Tuttosport:

“A causa dell’infortunio, Kevin Malcuit è stato escluso e non potrà essere più utilizzato nel corso di questa stagione. Le scelte dovranno essere ponderate e proprio l’esterno francese potrebbe essere inserito come contropartita in qualche trattativa, ad esempio per quella di Under con la Roma. Per prendere gli altri rinforzi richiesti da Gattuso, bisognerà fare spazio all’interno dell’organico, tranne nel caso di Osimhen, perché essendo un classe 1998, va inserito nell’apposito elenco degli under 22”