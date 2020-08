Tuttosport - Lozano via? Il Napoli cerca un prestito all'estero per non svalutarlo: c'è un interessamento in Premier League

Calciomercato Napoli - Oggi il Napoli inizia la stagione con il ritiro a Castel di Sangro, ma nel frattempo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è impegnato soprattutto sul fronte partenze. Ne parla Tuttosport:

"Su tutte quelle di Koulibaly, Manchester City, ed Allan, Everton. Uno dei problemi maggiori è la collocazione di Hirving Lozano. Il messicano pare non aver convinto Gattuso e quindi si cerca una squadra, magari fuori dall’Italia, che accetti di tesserarlo in prestito. Il Napoli, infatti, non intende svalutare un patrimonio tecnico costato 42 milioni di euro. Il Newcastle sembra interessato. Callejon è vicinissimo al Villarreal"