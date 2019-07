Tuttosport - Lozano ha dato il suo assenso al Napoli, il messicano non esclude Icardi

Il Napoli non si fa distrarre dal calcio giocato, con il telefono del direttore sportivo Cristiano Giuntoli che ha raggiunto temperature più alte di quelle di mezza Italia. Lo afferma l'edizione odierna di Tuttosport:

"Se dalla Spagna arrivano brutte notizie sul fronte James (sembra essere molto vicino all’Atletico Madrid), vale la pena concentrarsi su Icardi e Lozano. Uno non esclude l’altro ecco perché se la pista Icardi non è di immediata risoluzione, il Napoli si sta concentrando su Lozano che tanto piace anche ad Ancelotti. Dopo l’affare Manolas, Raiola potrebbe firmare un’altra operazione con il Napoli portando in azzurro l’ala sinistra (può giocare anche a destra) del Psv che vuole cambiare casacca e ha dato il suo assenso al Napoli"