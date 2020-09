Tuttosport - La Roma a caccia di centrali difensivi, nella lista dei giallorossi c'è anche Maksimovic!

Calciomercato Napoli - Due settimane all'inizio del campionato e la Roma è ancora in maschera. Non solo per l'assenza dei 13 nazionali, come racconta l'edizione odierna di Tuttosport:

"Il vero problema di Fonseca - che ha deciso di continuare con il 3-4-2-1 - è la difesa. In questo momento largamente incompleta. Fazio e Jesus ci sono ma hanno le valigie pronte. Rimangono Ibanez e Mancini. Manca Smalling ma l'accordo con lo United rimane lontano. Oltre a lui, la Roma ha intenzione di prendere altri due centrali. Uno potrebbe essere Maksimovic. L'altro sarà un profilo low cost. In lizza il giovane Perez, di proprietà dell'Atletico Madrid"