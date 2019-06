Tuttosport - Il Torino in pressing su Mario Rui, il Napoli lo valuta 13 milioni: c'è il si del portoghese al trasferimento

L'avventura a Napoli di Mario Rui sembra essere giunta ai titoli di coda. Dopo le parole dell'agente Giuffredi, che ha aperto all'addio, sul terzino portoghese sono piombate diverse squadre. Ad oggi, secondo Tuttosport, in pole position ci sarebbe il Torino di Walter Mazzarri:

Il Toro si è già mosso con il Napoli, ottenendo la disponibilità a trattare il giocatore che, da parte sua, ha dato il gradimento a fronte della possibilità di entrare nel gruppo allenato dal tecnico toscano. Per quanto riguarda le cifre, come scritto in precedenza ancora da definire in dettaglio, il quadro è sostanzialmente il seguente: il Napoli chiede circa 13 milioni di euro, una cifra che in linea di massima la controparte reputa adeguata al valore del portoghese. Che in granata andrebbe a ereditare un ingaggio che si aggira sui 2 milioni. Sempre vigile anche il Milan sul giocatore.