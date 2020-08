Tuttosport - Il Genoa è pronto a tornare alla carica per Younes, viene seguito dal 2018

Due giorni alla ripresa degli allenamenti e nessuna novità ufficiale in casa Genoa su chi potrà essere il tecnico della prossima stagione. Ne parla Tuttosport:

“Non ci saranno i prestiti già rientrati alle rispettive basi e quelli non riscattati. Come nel caso del francese del Lille Soumaoro che alla fine il Genoa non ha riscattato reputando troppo alta la richiesta di 10 milioni di euro. Il Genoa invece è pronto a tornare alla carica per un giocatore già inseguito in passato, Amin Younes, tedesco di origine libanese del Napoli che sin dal 2018 è sul taccuino degli uomini mercato rossoblù”