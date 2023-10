Tuttosport - Giuntoli voleva portarlo già a Napoli, adesso Sudakov è nel mirino della Juve: le cifre

Calciomercato Napoli - Lo aveva cercato già la scorsa estate e stando a quanto riportato da Tuttosport Giuntoli lo voleva portare già a Napoli: stiamo parlando di Georgiy Sudakov, "con la Juventus che a gennaio può ripartire con l'assalto bianconero".

L'edizione odierna del quotidiano sportivo racconta:

"Dalla luna di miele passata in un bunker alla doppietta all’Europeo contro la Francia Under 21: questa è la storia di Georgiy Sudakov, il nuovo talento ucraino dello Shakhtar Donetsk che ha attirato su di sé i riflettori di mezza Europa. Classe 2002, nato a Brjanka, piccola città dell’Ucraina ormai da tempo sotto il controllo delle forze militari russe. Mezzala ambidestra di qualità abile nello stretto, a cui però piace inserirsi per provare la conclusione.

«Sarebbe stato un piacere continuare a lavorare con lui - commenta Michele Cavalli, ex collaboratore tecnico di Roberto De Zerbi allo Shakhtar – Sudakov è un giocatore forte, brevilineo, sicuro dei propri mezzi e serissimo. Ha una maturità insolita per un ragazzo della sua età. È molto critico con sé stesso, a volte infatti gli suggerivamo di provare a divertirsi un po’ di più. Anche se credo che la sua forza risieda proprio in questo: nel cercare di migliorarsi giorno dopo giorno».

Per via delle caratteristiche mostrate finora, Sudakov potrebbe rivelarsi una pedina interessante per il centrocampo della Juventus. Il contratto di Sudakov scade nel 2026 e per portarlo via dallo Shakhtar potrebbero servire dai trenta ai quaranta milioni di euro. La Juve ha preso nota e continua a valutare piste parallele".