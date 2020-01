Mercato Napoli, Giuntoli prova a piazzare Ghoulam in Francia: Giuntoli ha il sostituto già in casa, i dettagli

Notizie calcio Napoli - Faouzi Ghoulam non convocato nemmeno per la sfida contro l'Inter, ormai vive da separato in casa con il Napoli dopo i tanti infortuni. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport.

Più spinosa la questione legata al reperimento di un altro esterno sinistro. Ghoulam non è stato convocato nemmeno per la partita contro l'Inter in programma stasera, l'algerino non gioca da tre mesi e il ds Giuntoli proverà a piazzarlo sul mercato francese, ma non sarà facile. Per questo motivo il Napoli ha congelato l'ipotesi di privarsi di Hysaj a stagione in corso.