Tuttosport - Giuntoli accontenta Gattuso: scelti i prossimi tre acquisti per puntare allo scudetto il prossimo anno

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Gattuso lavora sul campo ed il ds Giuntoli prova a prendergli i calciatori con i quali nella prossima stagione si potrebbe puntare allo scudetto. I nomi sono tre: Osimhen, Boga e Veretout. Il centrocampista francese potrebbe entrare nell’operazione che dovrebbe portare Milik in giallorosso (la Juventus invece ha offerto Bernardeschi ma, per ora, tra i club non si riesce a trovare un punto di incontro), mentre per l’esterno d’attacco il Sassuolo continua a chiedere 35 milioni di euro".