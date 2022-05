Tuttosport - Futuro Gianluca Gaetano fra Napoli e Cremonese, riflessione Giuntoli: ecco la decisione

Calciomercato Napoli - La Cremonese ha appena conquistato la Serie A ed è per questo che è già tempo lì di pensare al mercato. Fra addii certi, conferme e acquisti da fare per rinforzare la neopromossa. In questa Cremonese del miracolo promozione dopo 26 anni, ha giocato, da protagonista, ma in prestito dal Napoli, anche Gianluca Gaetano. Da trequartista, da mediano, da mezz'ala. Insomma, un jolly e un centrocampista duttile che farebbe molto comodo anche in Serie A alla squadra di Cremona.

Ma quale sarà il futuro di Gianluca Gaetano? La SSC Napoli secondo Tuttosport pare abbia già deciso:

E ora, smaltita la sbornia per la festa indimenticabile di tutta la città, da domani si guarderà al futuro. Si sa, i “Fantastici 4” in organico, non sono di proprietà della Cremonese e molto probabilmente saluteranno, anche a malincuore:

Carnesecchi, fra i migliori portieri della B, rientrerà all’Atalanta: lì è chiuso da Musso, e se Lotito offre il giusto, andrà alla Lazio ma non è detto, ha molti estimatori, anche all’estero.

Per il difensore Okoli, anche lui proprietà Atalanta, qualche piccola speranza di riaverlo in prestito c’è. Ma è più probabile che stavolta il club bergamasco lo integri in squadra, l’apprendistato in B dovrebbe essere finito.

Discorso analogo per i due tuttofare dalla metà campo in su, Gaetano (il Napoli pensa seriamente di non darlo più in prestito)

e Fagioli: Allegri lo stima da anni, nella Juve attuale ci può stare, e pure bene".

Certo, sono colonne dell’attuale squadra, ma appunto, Arvedi farà le cose per bene. Anche perché in società dispone della miglior duo possibile per le scelte di mercato, la coppia Braida-Giacchetta a praticamente non ha sbagliato colpo e dispone di ottime entrature con le big della A.

Gianluca Gaetano

Futuro Gianluca Gaetano: resta a Napoli?

La novità quindi è che il futuro di Gianluca Gaetano potrebbe essere al Napoli in rosa per la prossima stagione di Serie A. Luciano Spalletti lo valuterà in estate presumibilmente in entrambi i ritiri: a Dimaro prima, a Castel di Sangro poi. Per decidere se tenerlo in rosa a centrocampo (cresciuto nel vivaio Napoli) magari a fronte dell'addio di Demme, per fare un nome.