Tuttosport - Fabian dice no al rinnovo con clausola da 30mln, piace De Paul! Novità su Ounas e Gaetano

Come si sta muovendo il Napoli sul mercato? L’edizione odierna di Tuttosport racconta le mosse in entrata ed in uscita del club di Aurelio De Laurentiis.

Ounas, Fabian e Gaetano: le mosse del Napoli

Come racconta il quotidiano in edicola, il jolly offensivo franco algerino Adam Ounas non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 col Napoli. Su di lui c’è l’interesse di Samp, Torino e Monza.

Anche Fabian Ruiz ha rifiutato la proposta di rinnovo: l’offerta prevedeva un prolungamento di un anno fino al 2024 con una clausola da 30 milioni di euro. Piace all’Atletico Madrid che ha De Paul giocatore ambito dal Napoli.

Per quanto riguarda invece Gianluca Gaetano, la Cremonese ha ricevuto il no del Napoli per il ritorno del centrocampista già in prestito questa stagione.

