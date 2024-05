Tuttosport - Conte vuole garanzie dal Napoli su due argomenti, può far cambiare idea a Di Lorenzo!

Ultime notizie SSC Napoli - La gestione dello spogliatoio e del gruppo Napoli sarà affidata ad Antonio Conte e Lele Oriali: con due figure così carismatiche ci sarà la svolta, come scrive Tuttosport.

Per Conte il capitano è tra gli insostituibili, bisognerà capire se riuscirà a convincerlo alla permanenza:

"Il terzino del Napoli ha già comunicato alla società la sua volontà di non proseguire insieme, ma il neo tecnico in pectore può cambiare le carte in tavola. L’allenatore non è intenzionato a stravolgere la rosa, vuole garanzie sulla permanenza di alcuni calciatori e sul mercato in entrata"