TuttoSport - Cessione Milik, due opzioni: Romero e 20 milioni dalla Juve o 15 e due calciatori dalla Roma

Ultime notizie mercato Napoli - Su TuttoSport questa mattina in edicola si leggono le ultime notizie relative alle trattative che potrebbero portare Arek Milik lontano da Napoli:

"Sul fronte mercato, il ds Giuntoli sta lavorando soprattutto per trovare una soluzione a Milik. Il polacco potrebbe andare alla Juventus in cambio di 20 milioni più il difensore Romero, oppure alla Roma per Under, un giovane da scegliere tra Riccardi, Coric o Antonucci e 15 milioni cash. La soluzione potrebbe arrivare nel fine settimana".