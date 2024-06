Tuttosport - Affare Hermoso condizionato da una richiesta degli agenti! C'è un altro difensore che intriga il Napoli

Calciomercato SSC Napoli - Alessandro Buongiorno del Torino e Mario Hermoso dell'Atletico Madrid sono tra le priorità del mercato del Napoli per quanto riguarda i difensori. Ne parla Tuttosport.

Per il capitano granata, l’intenzione di Cairo è quella di aspettare gli Europei per alzare l’asticella di un prezzo già elevato: 45 milioni.

"Discorso diverso, invece, per Mario Hermoso. Si libererà a parametro zero il 30 giugno, ma ha un ingaggio elevato ed il suo entourage chiede commissioni alte. Il piede sinistro di Theate, poi, intriga il club come soluzione alternativa"