Tuttosport - Lazio: si sblocca il mercato, Ghoulam il primo acquisto

Ultime notizie di calciomercato per la Lazio che sblocca gli acquisti con la cessione di Muriqi, il primo arrivo è Ghoulam, Casale e Miranchuck gli altri calciatori seguiti per Sarri.

Tuttosport aggiorna con notizie in merito al mercato della Lazio che è pronta a chiudere per Ghoulam:

La Lazio sta per sbloccare il mercato: ormai definita la cessione dell’attaccante Muriqi al Maiorca (prestito oneroso a 300 mila euro e riscatto a 13 milioni) libera le entrate. La prima potrebbe essere quella di Faouzi Ghoulam che può lasciare il Napoli con sei mesi di anticipo. Continua la trattativa con il Verona per Casale. Anche Miranchuck l'altro giocatore seguito per l'attacco.