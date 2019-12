TMW - Napoli-Torreira, l'Arsenal non cede in prestito! Avvisato anche il Milan

Calciomercato Napoli - Lucas Torreira sembra essere diventato uno dei principali obiettivi del Napoli di Rino Gattuso. Aggiornamento riguardo il mercato da parte di Tuttomercatoweb.

Il centrocampista uruguagio, dal 2018 indossa la maglia dell'Arsenal e i 'Gunners' secondo quanto raccolto da Tmw hanno fatto sapere al suo entourage e alle squadre interessate che il giocatore non partirà in prestito. La società di De Laurentiis se vorrà accaparrarsi Torreira, dovrà quindi provare a fare uno sforzo economico importante per regalare un rinforzo al centrocampo azzurro.