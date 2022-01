Ultime notizie calcio mercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Domani si potrebbe definire tutto per il trasferimento di Tuanzebe al Napoli. Era impensabile averlo a disposizione per la Juventus, sarà arruolabile probabilmente per la Sampdoria o per la prossima gara degli azzurri".