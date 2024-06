Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, svela su Twitter le ultime notizie in merito al futuro di Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003 di proprietà del Napoli:

"Giuseppe Ambrosino, attaccante classe '2003 che in prestito al Catanzaro ha realizzato tre gol e due assist, sta trattando il rinnovo del contratto, andrà in ritiro a Dimaro, poi di nuovo in prestito in serie B. Il Frosinone è in vantaggio ma c'e' anche la Cremonese".