Triangolo di mercato Milik-Suarez-Dzeko, Gazzetta: la Juve sta perdendo la pazienza, aspetta ancora l'accordo tra Napoli e Roma!

Calciomercato Napoli - Potrebbe esserci presto una pistola carica in giro per Torino, pronta a sparare se ne avrà l’occasione. Luis Suarez sta battagliando a Barcellona con il club, ma intanto ragiona sul futuro in maglia Juventus. Ne parla La Gazzetta dello Sport:

Mercato Napoli, triangolo Milik-Suarez-Dzeko

"Il suo entourage ha già fatto i conti del contratto: l’accordo per un triennale è stato raggiunto senza particolare complessità. Il problema non è la voglia, semmai il tempo, visto che la Juve ha contemporaneamente tessuto la tela per Dzeko: il centravanti giallorosso è a lungo stato il preferito, ma la pazienza a Torino sta finendo. Per questo il bosniaco potrebbe presto passare in seconda fila: del resto, si aspetta sempre che Roma e Napoli trovino l’incastro che ancora manca per trasformare Milik nell’erede di Dzeko".