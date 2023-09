Trattative rinnovo Osimhen in fase di stallo: le parti sono in pausa da diversi giorni, gli scenari | ESCLUSIVA

Calciomercato SSC Napoli - Novità sul contratto di Victor Osimhen. Durante CalcioNapoli24 Live, trasmissione in onda sul canale 79 dtt condotta da Vincenzo Credendino e Riccardo Catapano, apprendiamo di un rallentamento per quanto riguarda la trattativa per l'estensione del contratto dell'attaccante oltre il 2025. Le parte sembrano bloccate su specifiche posizioni. Il valzer delle ultime settimane vedeva una trattativa continua con le parti che facevano le loro reciproche richieste confrontandosi costantemente. In questo momento siamo ad una fase di pausa della trattativa. Novità sul contratto di Victor Osimhen. Durante, trasmissione in onda sul canale 79 dtt condotta da, apprendiamo di un rallentamento per quanto riguarda la trattativa per l'estensione del contratto dell'attaccante oltre il 2025. Le parte sembrano bloccate su specifiche posizioni. Il valzer delle ultime settimane vedeva una trattativa continua con le parti che facevano le loro reciproche richieste confrontandosi costantemente. In questo momento siamo ad una fase di pausa della trattativa.

De Laurentiis si è preso tutto il tempo necessario per risolvere la questione, ma non può temporeggiare troppo perchè correrebbe dei rischi. Se dovesse continuare a temporeggiare, non è infatti da escludere lo scenario che vedrebbe Osimhen pensare, eventualmente, di andare anche a scadenza. Le sensazioni sono meno ottimistiche in questo momento.

Una bozza di contratto è stata consegnata con una certa celerità a chi assiste Osimhen diverse settimane fa, ma a questo il Napoli non ha fatto seguire altri appuntamenti per i dettagli ed eventuali aggiustamenti. Parliamo di un contratto elaborato che comprende clausole e diritti d'immagine di non poco conto, che richiede molto tempo anche solo per la lettura dello stesso.