Trattativa Samardzic, il Napoli vuole fare presto per due motivi

Calciomercato Napoli - Nelle scorse ore si è registrato un leggero stallo nelle discussioni, dovuto al nodo sui diritti d’immagine, tra il Napoli ed il centrocampista dell'Udinese Lazar Samardzic. Nulla di strano o preoccupante, secondo la Gazzetta dello Sport.

Napoli, Udinese e Samardzic hanno messo in chiaro le rispettive posizioni, le sensazioni nel complesso restano comunque molto positive:

Le intese definitive non sono state ancora raggiunte, né con l’Udinese né con Samardzic, ma sono prossime.

"A Castel Volturno si avverte una certa fretta. Da un lato per il timore di qualche inserimento imprevisto da parte di un altro club, dall’altro per la necessità numerica della rosa. Il vuoto lasciato dalla partenza di Elmas non è stato colmato e Anguissa sarà impegnato con il Camerun per la Coppa d’Africa"